Finanțare pentru proiecte de energie verde în agricultură și industria alimentară Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunțat vineri ca a semnat ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru sectorului agricol și industria alimentara. Astfel, din 5 noiembrie 2023, fermierii și procesatorii pot depune proiecte pentru realizarea capacitaților noi de producere energie electrica din surse solare sau eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fara capacitați de stocare integrate, conform mediafax. Pot beneficia de aceasta masura de sprijin intreprinderile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

