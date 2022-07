Stiri pe aceeasi tema

- Inca trei județe vor primi finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii, a listei proiectelor finanțate – anunța ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Au fost finalizate și listele cu obiectivele de investiții ce vor fi finanțate…

- Eforturile depuse de PSD in cadrul coaliției de guvernare pentru alocarea de fonduri prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" in vederea introducerii gazului metan in diferite zone ale județului Mureș dau primele rezultate, a anunțat miercuri, 15 iunie, președintele interimar al PSD Mureș,…

- Eforturile depuse de PSD in cadrul coaliției de guvernare pentru alocarea de fonduri prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" in vederea introducerii gazului metan in diferite zone ale județului Mureș dau primele rezultate. Prin Programul "Anghel Saligny" se vor finanța cu prioritate proiectele…

- Inca 31 de proiecte pentru investitii in realizarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de distributie a gazelor naturale, in valoare totala de 1.412.910.307,88 lei, finantate prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, au fost aprobate de Ministerul Dezvoltarii, a anuntat marti…

- „O veste foarte buna pentru primarii din Romania. Programul Național de Investiții „Anghel Salingy” a trecut de votul Camerei Deputaților!”, a anunțat deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacau. „Asigurarea nevoilor de baza ar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legislativ care sa permita unitatilor administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investitii, in domeniile eligibile, astfel incat sa se poata asigura accesul la servicii esentiale a intregii populatii, cresterea calitatii vietii…

- Ministerul Dezvoltarii a primit, pana la termenul limita de marti, 26 aprilie, 1.209 cereri de finantare de la autoritatile locale pentru infiintarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de furnizare a gazelor naturale catre populatie, finantate prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”,…