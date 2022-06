Finanțare pentru Clubul Sportiv Știința Miroslava Clubul Sportiv Știința Miroslava a obținut o finanțare importanta pentru realizarea cantonamentelor de vara și achiziția de echipamente sportive. Astfel, prin proiectul „Fotbal ca ALTADATA” depus spre finanțare in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitați nonprofit de interes general, clubul din Miroslava a caștigat suma de 113.470,95 lei. Din partea Științei contractul a fost semnat de catre președintele Alexandru Vieru. Fondurile de la Consiliului Județean reprezinta 74,5% din valoarea totala a proiectului și sunt acordate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

