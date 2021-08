Finanțare nerambursabilă pentru fermieri Tinerii fermieri care incep o afacere in domeniul agricol pot solicita finantare, incepand de astazi, pentru obtinerea de fonduri nerambursabile de pana la 70.000 de euro. Bugetul total alocat pentru acest sprijin este de 100 de milioane de euro, din care 30 de milioane de euro pentru zona montana. - Sesiunea de primire a cererilor de finantare pe submasura M6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" din PNDR 2020 se deschide vineri, 27 august 2021, ora 9:00 si va fi activa pana la data de 26 noiembrie 2021, ora 16:00. "Bugetul alocat pentru instalarea tinerilor fermieri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii fermieri care incep o afacere in domeniul agricol pot solicita finantare, incepand de vineri, pentru obtinerea de fonduri nerambursabile de pana la 70.000 de euro, bugetul total alocat pentru acest sprijin cifrandu-se la 100 de milioane de euro, din care 30 de milioane de euro pentru zona…

- Tinerii fermieri care incep o afacere in domeniul agricol pot solicita finantare, incepand de vineri, pentru obtinerea de fonduri nerambursabile de pana la 70.000 de euro, bugetul total alocat pentru acest sprijin cifrandu-se la 100 de milioane de euro, din care 30 de milioane de euro pentru zona…

- Fermierii vor avea la dispozitie 230 de milioane de euro din PNDR 2020, incepand de vineri, odata cu deschiderea sesiunii de primire a proiectelor pentru instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea fermelor mici si pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare…

- Fermierii vor avea la dispozitie 230 de milioane de euro din PNDR 2020, incepand de vineri, odata cu deschiderea sesiunii de primire a proiectelor pentru instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea fermelor mici si pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in…

- 256 de cereri de finanțare, in valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro, au fost depuse de tineri care au revenit in țara din strainatate pentru a-și dezvolta ferme in localitațile din care provin. Este vorba despre fonduri europene care ar urma sa fie alocate prin intermediul submasurii 6.1 – Diaspora…

- Tinerii fermieri din diaspora, care vor sa acceseze fonduri europene pentru instalarea in mediul rural, mai pot depune cererile la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), pana luni la ora 16.00, a anuntat institutia AFIR. Sesiunea de primire a cererilor de finantare pentru submasura 6.1…

- Tinerii fermieri din diaspora, care vor sa acceseze fonduri europene pentru instalarea in mediul rural, mai pot depune cererile la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), pana luni la ora 16:00, a anuntat institutia AFIR. Sesiunea de primire a cererilor de finantare pentru submasura 6.1…

- Tinerii fermieri din diaspora, care vor sa acceseze fonduri europene pentru instalarea in mediul rural, mai pot depune cererile la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR),pana luni la ora 16:00, a anuntat institutia AFIR, arata Agerpres. Sesiunea de primire a cererilor de finantare…