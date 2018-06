Finanţare masivă pentru maşina autonomă GM Expertii sustin ca o finantare atat de mare va creste substantial sansele constructorului auto de a deveni una dintre primele companii care scot pe strazi masini autonome la scara larga. S-ar putea intampla chiar anul viitor. In schimbul investitiei, General Motors va ceda fondului japonez o participatie de 20% in cadrul diviziei de masinile autonome. Imediat dupa anunt, actiunile GM au inregistrat cea mai mare crestere din 2010 incoace. Acest parteneriat vine in contextul in care alti producatori precum Tesla sau Waymo, din grupul Alphabet, lucreaza pentru a scoate pe piata masini care se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii americani au finalizat investigatia, in cazul accidentului din Arizona, in care o femeie a fost ucisa de un vehicul autonom, in timp ce traversa șoseaua pe bicicleta. Iar concluzia finala este cel putin tulburatoare.

- Urmatorul nume mare din segmentul masinilor autonome este Pentagonul, care isi propune sa revolutioneze piata mai repede decat Tesla, Waymo sau Uber, potrivit Bloomberg. „Vom avea masini autonome pentru armata inainte de a le avea pe sosea”, a transmis Michael Griffin, secretar adjunct al…

- Jim Farley, presedinte al Ford pentru piete globale, a spus ca Ford intentioneaza sa opereze propria sa retea de vehicule construite la comanda, in loc sa vanda tehnologia unui operator de transport. Grupul a investit anul trecut 1 miliard de dolari in startup-ul de inteligenta artificiala Argom, pentru…

- Statul american California și-a dat acordul pentru inceperea testelor cu mașini autonome fara șoferi. Insa, companii precum Uber sau Waymo nu au cerut pana acum permisiunea autoritaților sa inceapa testele pe drumurile publice.

- Google va comanda 20.000 de mașini electrice Jaguar I-PACE pentru serviciul sau de taxiuri autonome, fara șofer, scrie Reuters . Jaguar face parte din cadrul constructorului britanic Jaguar Land Rover, deținut de catre grupul britanic Tata Motors. SUV-urile electrice Jaguar se vor alatura minivanurilor…

- Waymo, divizia de mașini autonome din grupul Alphabet, a anunțat ca va cumpara 20.000 de SUV-uri electrice Jaguar I-PACE, contractul fiind de aproximativ 1,5 miliarde euro. Waymo vrea sa lanseze in acest an primele servicii cu mașini care se conduc singure și are in flota 600 de MPV-uri Chrysler Pacifica.…

- Poliția din Tempe a dat publicitații primele imagini ale accidentului mortal produs de mașina autonoma. Un autovehicul autonom Uber a lovit un pieton care incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis. Ancheta polițiștilor a aratat ca mașina nu a franat deloc. Poliția din Tempe a publica imaginile…

- Saptamana trecuta, Waymo, divizie a grupului Alphabet, compania mama a Google, a prezentat un film cu oameni calatorind intr-unul din minivan-urile sale autonome. Oamenii se jucau pe telefoane, cascau, iar unul a atipit. Mesajul: Masinile autonome sunt atat de sigure incat sunt plictisitoare. Clipul…