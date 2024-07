Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal aradean Glad Varga, vicepreședintele Comisiei pentru antreprenoriat și turism, anunța ca Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a lansat Ghidul solicitantului de finanțare pentru... The post Glad Varga: „Peste 41 de milioane de euro pentru IMM-uri, prin Programul Regional Vest!”…

- Incep lucrarile de reabilitare a Gradiniței „Vis de Copil”, cea mai mare din Targu Jiu. De la 1 iulie, firma care a caștigat licitația va incepe intervenția in obiectiv, fiind vorba de o investiție in valoare de aproximativ 2 milioane de lei cu TVA, finanțata prin PNRR. Investiția presupune: -izolarea…

- PSD a inregistrat victorii importante in Banat, in județe și orașe considerate fiefuri puternice ale liberalilor in zona de vest a țarii. Rezultatele cele mai importante sunt recaștigarea Consiliului Județean Timiș, respectiv Caraș Severin. Alfred Simonis revine la conducerea județului Timiș dupa doua…

- Proiecte pentru construirea de drumuri agricole si comunale, in valoare de peste 35 de milioane de euro, au fost selectate pentru finantare prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

- In aceasta vara va fi demarata construirea de piste de biciclete in cea mai noua stațiune turistica de interes local din județul Gorj. In comuna Baia de Fier este aprobata construirea mai multor kilometri de piste de biciclete. Bugetul este de peste 2 milioane de lei. Infrastructura rutiera destinata…

- Consiliul Județean Hunedoara a demarat licitația contractului pentru executarea lucrarilor la obiectivul de investiții: „Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara’’ – DJ 687A: Hașdat (DJ…

- ADVERTORIAL. 25 de ani de colaborare intre Consiliul Județean Arad și Agenția de Dezvoltare Regionala Vest! Rezultatul il reprezinta cele mai spectaculoase și utile investiții din județ, in valoare de peste o suta de milioane de euro, cu accent pe modernizarea drumurilor și a spitalului!

- Doua drumuri forestiere din zona Cugir – Șureanu vor fi reabilitate. Romsilva investește peste 8,5 milioane de lei Doua drumuri forestiere din zona Cugir – Șureanu vor fi reabilitate. Doua drumuri forestiere din cadrul Ocolului Silvic Cugir, in lungime de aproape 11 km, urmeaza sa fie reabilitate de…