- Municipalitatea a semnat, astazi contractul de finantare pentru cea de-a treia etapa a investitiei privind innoirea flotei de tramvaie. Este vorba despre achiziția a inca șapte garnituri noi. Timisoara va beneficia in total de 21 de tramvaie noi si moderne prin cele trei proiecte derulate in cadrul…

- Timisoara va beneficia in total de 21 de tramvaie noi si moderne prin cele trei proiecte derulate in cadrul Regio – Programul Operational Reginal (Regio-POR) 2014-2020. The post Timisoara beneficiaza de finantare europeana pentru 21 de tramvaie noi si moderne appeared first on Renasterea banateana .

Conducerea societății Salina Turda SA a profitat de starea de urgență și a facut unele lucrari de reabilitare și intreținere la obiectivele pe care le are in administrare, acestea fiind absolut...

- Luni, 27 aprilie 2020, s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica la internatul si cantina Colegiului National ”Mircea cel Batran”, proiect cu finantare europeana in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020. Dupa mai multe proceduri de selectie anulate ca urmare a neprezentarii…

- Cei 127 de beneficiari sanatosi din Centrul de Reabilitare din satul Sasca Mica, județul Suceava, au fost izolati intr-un pavilion separat de cei peste 240 infectați. In privința cadrelor medicale care au COVID-19, acestea au fost duse la spitale din Radauți și Suceava.

Consiliul Județean Cluj a aprobat joi, 20 februarie 2020, Programul de lucrari de modernizare și reabilitare și Programul de lucrari de intreținere curenta și periodica a unor drumuri județene din...

- Primaria Slobozia Bradului va reabilita drumul comunal DC 169 din localitate. Licitația a fost caștigata de societatea Vega 93 Galați care va realiza servicii de proiectare tehnica și execuție lucrari pentru proiectul de investiții „Reabilitare drum comunal DC 169 in com. Slobozia Bradului, jud. Vrancea”.…