Stiri pe aceeasi tema

- Compartimentul Proiecte cu finanțare interna și internaționala din Primaria Municipiului Sebeș a elaborat și a depus șapte cereri de finanțare pentru decontarea din fonduri europene nerambursabile a costurilor prilejuite de achiziționarea de mijloace electronice pentru desfașurarea on-line a activitaților…

- Titlul proiectului: DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC RAZMARFLOR PLANT SRL Numele beneficiarului: SC RAZMARFLOR PLANT SRL Obiectivele general al proiectului: Proiectul vizeaza dezvoltarea prin diversificare a activitatii firmei, prin crearea si dezvoltarea activitatilor de lucrari de pregatire a terenului,…

- De Ziua Sanatații, parteneriat intre Primarie și Spitalul Sebeș pentru consolidarea infrastructurii medicale. Valoarea proiectului In cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Primaria Municipiului Sebeș a depus un proiect care vizeaza consolidarea capacitații de gestionare…

- Primaria Alba Iulia cumpara echipamente de sonorizare pentru Muzeul Principia. Valoarea investiției Primaria Alba Iulia a cumparat marți, 29 martie, echipamente de sonorizare pentru Muzeul Principia din Cetatea Alba Carolina, in valoare de peste 6.300 de euro. Achiziția a fost facuta prin intermediul…

- Astazi a avut loc conferința de inchidere a proiectului ,,Optimizarea proceselor in concordanța cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020. …

- Un proiect, care ar fi permis elevilor un acces mai larg si comprehensiv la scoala online, are un nou termen de finalizare. Proiectul „Biblioteca virtuala" ar urma sa fie operational din anul scolar care urmeaza, dar nu in integralitatea lui. Digitalizarea invatamantului trebuia sa cuprinda un proiect…

- Universitatea din Petroșani tinde sa devina independenta din punct de vedere energetic. Avand in vedere facturile tot mai costistitoare la energia electrica, conducerea instituției de invațamant superior din Valea Jiului implementeaza un program prin care se are in vedere creșterea eficienței energetice,…

- Proiectele municipiului se fac cu bani luați imprumut. Sunt o mulțime de proiecte care vor beneficia de pe urma acelui imprumut de 130 de milioane de lei contractat de municipalitate. Consilierii locali vor fi de acord sau nu cu o serie de modificari in lista de proiecte care vor beneficia de sume din…