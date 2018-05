Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de componente auto Compa Sibiu (simbol bursier CMP) a inregistrat in primul trimestru o cifra de afaceri de 199 milioane lei, cu 6,5% peste nivelul din perioada similara a anului trecut si un profit net de 15 milioane lei, in crestere cu 43%.

- Calendarul inlocuirii caselor de marcat, prevazut in OG 20/2017 a fost aprobat de Camera Deputatilor, saptamana trecuta. Potrivit acestuia, de la 1 iunie 2018, marii contribuabili și contribuabilii mijlocii vor trebui sa foloseasca numai aparate de marcat cu jurnal electronic. De la 1 august 2018, obligația…

- Termenul mediu de incasare a facturilor in Romania pentru companiile cu cifra de afaceri de pana la cinci milioane de euro este de 158 de zile, afectand peste 98% din totalul afacerilor de pe piața locala, potrivit datelor Instantfactoring.com, prima companie fintech romaneasca de factoring. Conform…

- Limitarea numarului de anunturi de vanzare care pot fi publicate gratuit intr-o luna pe platforma OLX.ro in categoria de produse electronice si electrocasnice reprezinta o schimbare “minora” pentru utilizatorii persoane fizice si firmele mici, considera Paul Neagoe, business manager in cadrul celui…

- La sediul Agenției de Dezvoltare Regionala (ADR) Vest au fost semnate 21 noi contracte de finanțare din fonduri ale Programului Operațional Regional (POR) ... The post Noi contracte de finanțare pentru firmele private. Vor fi create 60 de locuri de munca appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Finanțelor a elaborat, intr-un document ce urmeaza sa fie preluat printr-o ordonanța de urgența, un set de directive pentru activitatea din viitor a ANAF. Printre altele, ministerul cere ca toți contribuabilii care au inregistrat "o diminuare a obligațiilor fiscale" sa fie controlați mai…

- A fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ANAF prin care firmele vor trebui sa transmita Fiscului anumite date, cum ar fi cele din bonul fiscal sau informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal. Reamintim ca din vara acestui an, operatorii economici vor trebui…

- Obligația de a transmite anumite date revine utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale și este inclusa in Ordinul ANAF nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), dupa caz, respectiv…