Municipiul Sebeș și-a asigurat demersul de modernizare și eficientizare a rețelei de iluminat public prin accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor prin Administrația Fondului de Mediu, al carui obiectiv este sprijinirea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei […] The post Finanțare de peste 3,7 milioane de lei, pentru modernizarea in totalitate a iluminatului public stradal, din Muncipiul Sebeș first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes…