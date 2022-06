Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a semnat, joi, Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de 216 milioane de euro, destinat Proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit si modernizarea unor cladiri culturale din Romania. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Culturii, costul total net al proiectului se ridica la 270 milioane euro, din care 216 milioane euro (80%) din imprumutul BDCE si 54 milioane euro (20%), contributia de la bugetul de stat. „Sectorul cultural are in continuare nevoie stringenta de investitii,…