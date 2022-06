Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii Solend au votat de atunci pentru a bloca aceasta incercare. Ce este Solend? Solend este o aplicatie de finantare descentralizata care permite utilizatorilor sa imprumute si sa acorde imprumuturi fara a fi nevoiti sa treaca prin intermediari. Solend a spus ca o singura ”balena” se afla pe…

- Startup-ul de gaming Machinations, fondat de un grup de antreprenori romani, a obținut o finanțare de 3,3 milioane de dolari intr-o runda de investiții serie A, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

- Cel mai recent pachet de ajutor militar al SUA pentru Ucraina, anunțat de președintele Joe Biden, este in valoare de 150 de milioane de dolari, a confirmat secretarul de stat Antony Blinken. „Am autorizat 150 de milioane de dolari in arme, echipamente și bunuri suplimentare din partea SUA pentru Ucraina,…

- Dintr-o ploaie de stele prezente in inima New York-ului, Kim Kardashian a reușit sa iasa in evidența și sa creeze un moment antologic la Met Gala 2022. Vedeta a stralucit intr-o rochie asemanatoare cu cea purtata cu o ocazie speciala de simbolul frumuseții in anii ’50, Marilyn Monroe, noteaza click.ro.Intr-o…

- McKesson va plati 197 de milioane de dolari, in timp ce AmerisourceBergen si Cardinal vor plati fiecare 160,5 milioane de dolari. Statul Washington a renuntat la un acord national de 26 de miliarde de dolari pentru opioide, care ii implica pe cei trei distribuitori de medicamente si Johnson & Johnson.…

- Startup-ul IT romanesc Druid, fondat in 2018, a obținut, marți, o finanțare de 15 milioane de dolari, intr-o runda de investiții Serie A condusa de fondurile de capital de risc Karma Ventures și Hoxton Ventures.

- Anul trecut, startup-ul american Yuga Labs a creat NFT-urile Bored Ape Yacht Club, jetoane bazate pe blockchain reprezentand un set de 10.000 de maimute din desene animate generate de computer. Pe masura ce popularitatea jetoanelor nefungibile (NFT) – active cripto care reprezinta fisiere digitale,…

- Boris Becker, fostul mare tenismen german, a fost condamnat la inchisoare de justiția britanica pentru patru capete de acuzare legate de falimentul sau. Fostul sportiv in varsta de 54 de ani va fi incarcerat, dupa ce a fost gasit vinovat, in special pentru faptul ca a ascuns 2,5 milioane de lire sterline,…