Stiri pe aceeasi tema

- IFC, parte din Grupul Banca Mondiala, ofera 16 milioane de dolari, echivalentul în lei, companiei BT Mic, pentru cresterea accesului la finanțare a microcompaniilor si pentru facilitarea incluziunii financiare a femeilor cu spirit antreprenorial din România.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- ​Startup-ul MedTech XVision introduce o platforma medicala care analizeaza radiografiile pulmonare folosind inteligența artificiala, în premiera în România, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența ”Pius Brînzeu” din Timișoara.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Cei peste 960.000 de utilizatori din Romania ai Revolut au reusit sa stranga mai mult de 58 de milioane de euro cu ajutorul Vaults, pusculitele digitale care pot fi deschise in aplicatia dedicata, potrivit datelor publicate, miercuri, de fintech-ul britanic. "Vaults reprezinta cea mai…

- In decembrie 2019 s-a lansat drop&go, prima aplicatie de laundry din Romania, prin intermediul careia utilizatorii pot sa comande trimiterea si ridicarea hainelor de la spalatorie. Serviciul este disponibil deocamdata in toate sectoarele din Bucuresti si urmeaza sa fie deschis si la nivel…

- ​VTEX, furnizor global al platformei unificate de comerț online cu operațiuni în 28 de țari, a atras o runda de investiții de 140 de milioane de dolari de la fondul SoftBank, din America Latina, în colaborare cu Gávea Investimentos și Constellation Asset Management.Citeste continuarea…

- ​Platforma Scribd, folosita în România mai ales pentru a încorpora documente pe diferite site-uri, în special în presa, a obținut, luni, o finanțare de 58 de milioane de dolari de la un fond de investiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Potrivit unei studiu efectuat de compani SensorTower , aplicația TikTok , care a fost lansata in urma cu trei ani, 2016, a ajuns sa depașeasca 1,5 miliarde de descarcari. Cifra este impresionanta, de exemplu, in al treilea trimestru din 2019, aplicația a fost descarcata de 176, 5 milioane de utilizatori…

- Fashion Days va termina 2019 cu vanzari de peste 320 milioane lei, in crestere de la 249 milioane de lei din 2018, fapt ce il propulsa in top 10 jucatori de fashion din Romania, fiind de altfel si singurul retailer online din top. “Anul trecut nu eram in top 10, noi estimam ca vom…