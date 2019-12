Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi lideri ai PSD s-au intalnit marti dimineata in biroul lui Marcel Ciolacu pentru a discuta de sedinta de Comitet Executiv de marti seara. Tabara din jurul lui Ciolacu a discutat cu mai multi vicepresedinte, cu Mihai Fifor, precum si cu Viorica Dancila, pentru a-si da demisia in bloc, potrivit…

- Animals International condamna tragedia din portul Midia unde vaporul incarcat cu 14.600 de oi Queen Hind s-a rasturnat ieri dimineata. "Aceasta tragedie putea fi evitata daca existau proceduri pentru astfel de situatii de urgenta si, mai ales, daca Romania ar exporta carne in loc de animale…

- Presedintele Consiliului National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT), Laszlo Tokes, a declarat, la Oradea, ca membrii comunitatii maghiare sunt pusi intr-o situatie proasta, pentru ca trebuie sa aleaga,...

- "Cu aroganța sa de a refuza dezbaterea televizata, cind acum cinci ani de zile striga cu gura pina la urechi dupa Ponta sa vina la televizor, Iohannis a reușit sa coaguleze tabere sociale diverse, care altminteri ar fi fost reticente sa se adune in spatele steagului lui Dancila. Acuma lumea…

- „Va mulțumesc tuturor celor care ați avut incredere in mine și in Alianța USR PLUS la aceste alegeri. Le mulțumesc in mod special celor din Diaspora pentru prezența istorica de astazi. Potrivit datelor pe care le avem in urma numaratorii paralele, nu am reușit sa intram in turul 2. Am sperat…

- Iohannis, la ședința de Guvern: “Unii ministri au gasit in ministere o situatie foarte proasta”. Primele decizii luate de Orban Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca "pesedistii, inainte de plecare, au golit finantele publice". "Părerea…

- Ioan Turc, liderul PNL Bistrița-Nasaud critica, intr-o postare pe o rețea de socializare, conducerea Primariei Bistrița, dar și Serviciul Poliției Rutiere din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud pentru modul in care sunt semnalizate trecerile de pietoni din municipiu, in condițiile in care, in ultima perioada,…

- FOTO – Arhiva Deputatul dejean Cornel Itu impreuna cu fostul președinte al PSD Cluj deputatul Horia Nasra s-au reintors in PSD, potrivit unui mesaj postat de Nasra pe Facebook. Dupa ce saptamana trecuta social democrații anunțau trecerea la Pro Romania, fostul lider social-democrat de Cluj a adaugat…