Financial Times: Va salva Angela Merkel Europa?

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, a dezvaluit planul de a alcatui o comisie guvernamentala pentru a analiza toate aspectele inegalitatii pe baza de rasa din Marea Britanie, potrivit BBC, citat de Rador.Scriind în ziarul The Daily Telegraph, Johnson a afirmat ca nu poate ignora puterea…

- In Romania exista sute de mii de masti de protectie aflate pe lista produselor periculoase, care nu ar trebui sa fie puse in vanzare, anunta directorului general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Intr-un interviu televizat, Paul Anghel a tras atentia ca aceste produse au o capacitate…

- "Am invatat enorm din izolarea de doua luni. Mi-am dat seama ca in ultimii 6 ani eu am fost efectiv in carantina totala. Mi-am dat seama ca trebuie sa schimb cate ceva in viata mea, ca sa ma dezvolt si pe partea emotionala si personala. Faptul ca am stat in carantina 6 ani m-a ajutat sa ajung numarul…

- Ministrul britanic de interne, Priti Patel, a confirmat ca, incepand cu 8 iunie, cei care sosesc in Marea Britanie vor fi obligati sa se autoizoleze pentru doua saptamani. Priti Patel a subliniat ca autoritatile britanice vor efectua verificari pentru a se asigura ca strainii se conformeaza regulilor.…

- La nivel national exista in jur de trei milioane de hectare de culturi deja compromise, iar cele mai mari pagube au fost semnalate la cereale. Urmarea? Mulți fermieri sustine deja ca painea va fi mai scumpa de la toamna, dar autoritațile ii contrazic. Cel putin pentru moment. Ministrul Agriculturii,…

- Pentru a avea o imagine complexa asupra fenomenului care a dus aproape la depopularea tarii, am adresat intrebarea celor care au in atributii in prevenirea si combaterea fenomenului sclaviei. Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane este institutia care in tara noastra se ocupa cu aceste…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor subliniaza ca nu exista dovezi ca virușii care cauzeaza imbolnaviri respiratorii se transmit prin alimente sau alimente ambalate; coronavirusurile nu se pot multiplica in alimente. Mulți dintre cei care merg la magazine sau in…