Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze fonduri de coeziune de 30 de miliarde de euro destinate tarilor din Europa Centrala si de Est spre state precum Grecia, Italia si Spania, arata documente obtinute de cotidianul Financial Times.

- Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze fonduri de coeziune de 30 de miliarde de euro destinate tarilor din Europa Centrala si de Est spre state precum Grecia, Italia si Spania, arata documente obtinute de cotidianul Financial Times. Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze…

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat ”regiunile cu crestere redusa” din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu publicat luni de Banca Mondiala (BM), informeaza…

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat "regiunile cu crestere redusa" din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu publicat luni de Banca Mondiala…

- Bruxelles intentioneaza sa transfere zeci de miliarde de euro din fonduri europene departe de Europa Centrala si de Est, mutand banii din tari precum Polonia, Ungaria si Republica Ceha catre statele afectate de criza financiara, cum ar fi Spania si Grecia, scrie Financial Times. Miscarea…

- Bruxelles intentioneaza sa transfere zeci de miliarde de euro din fonduri europene departe de Europa Centrala si de Est, mutand banii din tari precum Polonia, Ungaria si Republica Ceha catre statele afectate de criza financiara, cum ar fi Spania si Grecia, scrie Financial Times.

- Șomajul in Uniunea Europeana a scazut nesemnificativ in luna februarie, la 8,5% fața de 8,6% in luna anterioara. Cu toate acestea in unele țari precum Spania, Italia sau chiar Grecia acest indicator este de doua cifre.

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat.Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…