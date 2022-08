Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de externe ai țarilor UE intenționeaza sa sprijine suspendarea acordului privind un regim simplificat de vize cu Rusia, in vederea reducerii numarului de vize Schengen eliberate rușilor, scrie ziarul Financial Times, in timp ce citeaza surse jurnalistice. Fii la curent cu cele mai…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat marti un plan de reducere coordonata a consumului lor de gaz, pentru a diminua dependenta fata de Moscova, dupa o noua scadere drastica a livrarile rusesti, a anuntat presedintia ceha a Consiliului UE, potrivit AFP. „Nu a fost o misiune imposibila! Ministrii…

- Ucraina si Rusia au semnat vineri, la Istanbul, doua acorduri separate cu Turcia si ONU privind exportul de cereale si de produse agricole prin Marea Neagra, relateaza agentiile internationale de presa. Kievul a refuzat sa semneze direct textul cu Moscova, care s-a angajat la un acord identic cu Ankara…

- „In istoria Europei de Vest, Rusia nu este ticalosul absolut, ci doar un personaj minor extrem de viciat care ne-a salvat pielea intr-un moment crucial. Aproape intotdeauna am lasat Moscova sa aiba frau liber in est, in special intre 1944 si 1989, in timp ce noi petreceam mai departe”, arata Simon Kuper,…

- Puteți pune la indoiala cuvintele alese de Emmanuel Macron, apetitul sau pentru „pensee complexe” [„gandire complexa”, concept filozofic - n.trad.] ori abilitatea lui de a aprecia caracterul oamenilor, afirma cei care se straduiesc sa explice apelul președintelui francez de a nu fi „umilita” Moscova…

- Marii producatori de petrol ai lumii, reuniti sub umbrela OPEC+, lucreaza pentru a acoperi scaderea productiei de petrol a Rusiei, au declarat joi pentru Reuters doua surse din apropierea OPEC+. Productia de titei a Rusiei a scazut cu aproximativ un milion de barili pe zi ca urmare a sanctiunilor occidentale.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, spune intr-un interviu pentru AFP ca in contextul invaziei ruse din Ucraina, Alianta Nord-Atlantica nu mai este legata de vechile sale angajamente fata de Moscova de a nu desfasura forte in Europa de Est, relateaza Agerpres. „Actul fondator” referitor…