Ucraina și Rusia au inregistrat progrese semnificative in ceea ce privește un plan preliminar de pace in 15 puncte, inclusiv incetarea focului și retragerea trupelor ruse, daca Kievul este de acord sa-și reduca efectivele armate, conform publicației americane Financial Times. Potrivit acesteia, acordul probabil dintre Ucraina și Federația Rusa implica refuzul Kievului de a adera la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și promisiunea de a nu gazdui baze militare straine sau arme in schimbul protecției din partea aliaților precum Statele Unite, Marea Britanie și Turcia. Natura garanțiilor…