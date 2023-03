Stiri pe aceeasi tema

- UBS Group s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru pana la 1 miliard de dolari, guvernul elvetian intentionand sa schimbe legile tarii pentru a ocoli votul actionarilor asupra tranzactiei, a informat duminica Financial Times. Credit Suisse si UBS au refuzat sa comenteze, iar guvernul elvetian nu a…

- Discutiile privind salvarea Credit Suisse continua duminica, in timp ce UBS a cerut 6 miliarde de dolari de la guvernul elvetian pentru a acoperi costurile, in eventualitatea ca ar cumpara institutia financiara aflat in dificultate, a declarat o persoana care cunoaste discutiile, transmite Reuters.…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri (17 martie) ca președintele rus Vladimir Putin a comis crime de razboi și decizia Curții Penale Internaționale de a emite un mandat de arestare pentru el a fost justificata. Biden a mai spus ca amenințarea unei eventuale crize bancare dupa prabușirea…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 3 dolari pe baril, inversand castigurile initiale de peste 1 dolar, in conditiile in care temerile legate de turbulentele sectorului bancar au provocat cel mai mare declin saptamanal al cotatiilor titeiului din ultimele luni, transmite Reuters. Contractele…

- Piața bancara mondiala trece prin momente dificile dupa ce, incepand de vineri, 10 martie, actiunile mai multor banci au inregistrat declinuri uriașe, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american.Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis…

- „Depozitele voastre vor fi disponibile cand veti avea nevoie de ele”, a mai asigurat presedintele american, promitandu-le de asemenea contribuabililor americani ca nu vor plati pierderile acestui faliment bancar, declansat saptamana trecuta de un val de retrageri ale depozitelor, relateaza AFP, citata…

- Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis duminica Signature Bank (SBNY.O), al treilea cel mai mare faliment din istoria bancara a SUA, la doua zile dupa ce autoritațile au inchis Silicon Valley Bank (SIVB.O), intr-un colaps care a blocat depozite in valoare de miliarde de dolari,…