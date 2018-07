Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Brexitului David Davis a demisionat duminica, la doua zile dupa ce premierul Theresa May a obtinut acordul Guvernului pentru a propune mentinerea unei relatii comerciale post-Brexit stranse cu UE, potrivit BBC si agentiei de presa PA, relateaza AFP.

- Cel mai mare constructor auto britanic, Jaguar Land Rover, a avertizat joi ca un asa-numit Brexit dur ar costa compania 1,2 miliarde lire sterline (1,59 miliarde dolari) pe an si ar pune in pericol investitiile pe care compania le are in vedere in Marea Britanie, transmit Reuters si AFP, informeaza…

- Legea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost promulgata marti dupa mai multe luni de dezbateri in Parlamentul britanic, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Adoptat săptămâna trecută de parlamentul britanic, textul, prezentat în iulie 2017 de către…

- Un acord de asociere, similar celui intre Uniunea Europeana și Ucraina, este luat in cosiderare și de Mare Britanie dupa ieșirea din Uniunea Europeana, anunța o sursa din cabinetul premierului Theresa May, citata de site-ul cotidianului britanic The Independent.Acordul, care va implica o ințelegere…

- Pedro Sanchez, noul permier-surpriza al Spaniei, nu stie cat va ramane in functie. Dar numirile din cabinetul sau dovedesc ca el intentioneaza sa fie o forta de frunte la Bruxelles atata vreme cat se va afla in functie.Social-democratul in varsta de 46 de ani, care a ajuns la putere saptamana trecuta…

- Duminica seara, populistii Italiei faceau spume, iar Uniunea Europeana respira temporar usurata dupa ce alianta impotriva actualei ordini, care urma sa conduca guvernul unei tari care este a patra putere economica a blocului, a explodat in ultimul moment, fiind banuita ca planuia sa se retraga din zona…

- Premierul britanic, Theresa May, a infruntat miercuri un nou puseu de tensiune in cadrul partidului sau conservator, unde un grup de deputati a amenintat s-o paraseasca daca nu renunta la un proiect de acord vamal cu UE dupa Brexit, potrivit Rador, care citeaza Le Vif . Theresa May repeta ca ea vrea…

- Donald Trump va lansa un atac ”foarte curand sau nu chiar asa de curand”, iar Emmanuel Macron se va decide ”in timp util”, ceea ce arata ca occidentalii intretineau o confuzie, joi, cu privire la riposta fata de presupusul atac chimic in Ghouta de Est, relateaza AFP.In contextul in care tensiunile…