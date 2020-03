Financial Times: Spitalele din Europa vor să mărească numărul de ventilatoare ATI/Care e situația în România Guvernele din Europa au intensificat cautarea pentru ventilatoare ATI, in contextual in care doctorii si spitalele se pregatesc pentru cresterea numarului de pacienti cu COVID-19, relateaza mediafax. Guvernele din Europa au intensificat cautarea pentru ventilatoare ATI, in contextual in care doctorii si spitalele se pregatesc pentru cresterea numarului de pacienti cu COVID-19. Italia, tara in care se afla epicentrul epidemiei de coronavirus din Europa, a anuntat singurul producator de ventilatoare ATI sa creasca de patru ori productia lunara. Germania a ordonat 10.000 de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 in Romania a ajuns la 59 Numarul cazurilor de coronavirus în România a ajuns la 59, ieri fiind confirmate 12 noi îmbolnaviri. Ultimii sase pacienti - între care trei cadre medicale - sunt din judetul Hunedoara, infectati de femeia…

- Alexandru Rafila, președintele Societatii Romane de Microbiologie, a explicat la Xtra Night Show cum se prezinta situatia in Italia. Numarul deceselor provocate de coronavirus a depașit 1000 in Peninsula și intreaga țara se afla in carantina.

- Cercetatorii de la Universitatea din Beijing si Institutul Pasteur din Shanghai au descoperit ca virusul evolueaza in cel puțin doua tipuri majore de genomi: Tip L și Tip S. Se pare ca genomul de tip L provine din cel de tip S și este ceva mai agresiv. Potrivit The Telegraph, in Europa s-au…

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…

- Spitalele romanești nu sunt in acest moment pregatite sa faca fața unei creșteri a numarului de pacienți cu Covid-19, similara celei din Italia, și e necesara urgent o creștere a capacitații de terapie intensiva, afirma Vlad Mixich, expert in politici de...

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Ce trebuie sa știți: riscuri, masuri luate la nivel european, cum se transmite/manifesta și cum putem preveni boala:RiscuriVirusul se raspandește rapid. Contagiozitatea (3) este comparabila cu SARS și de aprope 3 ori mai mare ca a gripei sezoniere. Numarul cazurilor se apropie rapid de 100.000 (98,424)…

- Program de burse SoNoRo Interferențe, dedicat tinerilor muzicieni, ajunge anul acesta la cea de-a XIV-a ediție. Audițiile vor avea loc pe 22 februarie, la Academia de Muzica “Gh. Dima” din Cluj-Napoca, și pe 23 februarie, la Universitatea Naționala de Muzica din București. Incepand cu anul acesta…