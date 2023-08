Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciolacu, alaturi de cațiva miniștri, s-au dus la Bruxelles ca sa-i convinga pe europeni ca gaurile din buget sunt din cauza razboiului din Ucraina și ca e bine sa fie „iertate”. Romania a sperat sa isi reduca deficitul la 4,4% din PIB, dar banca centrala a tarii a proiectat recent un deficit…

- Romania va dubla capacitatea principalului sau port la Marea Neagra și a rutelor de transport maritim pe Dunare in termen de doua luni pentru a ajuta Ucraina sa-și trimita cerealele in afara razei de acțiune a Rusiei, potrivit afirmațiilor facute de premierul Ciolacu.

- Marcel Ciolacu a acordat un interviu publicației britanice Financial Times. In primul interviu acordat presei internaționale de la preluarea funcției de prim-ministru, Ciolacu a vorbit despre eforturile Romaniei de a ajuta Ucraina, dar și despre impactul pe care razboiul il are asupra bugetului de stat.Romania…

- Mii de turisti si constanteni au participat, marti, la festivitațile organizate de Ziua Marinei Romane, la Constanta, ceremonii organizate, ca și anul trecut, in condiții speciale de securitate, din cauza razboiului purtat de Rusia in Ucraina, dar și la Marea Neagra. La manifestari au fost prezenți…

- Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, a anunțat o informație-bomba legata de cel mai fierbinte punct din Europa in acest moment: razboul din Ucraina. Anca Alexandrescu a anunțat ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent intr-o vizita la București. Iar…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la inaugurarea podului suspendat peste Dunare de la Braila, cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra, ca partidele politice trebuie sa colaboreze…

- Azi se inaugureaza unul dintre cele mai importante obiective ale rețelei rutiere din țara noastra – podul suspendat de la Braila. Incepand cu ora 13:00 va fi dat in trafic podul suspendat peste Dunare de la Braila/Galați – Tulcea, cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea…

- Ministrul Apararii de la Kiev spune ca aliații occidentali obțin cu prilejul razboiului contra Rusiei informații de neprețuit despre performanța armamentului vestic, relateaza Financial Times.Ministrul Apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, se afla intr-o intalnire cu oficiali americani cand a primit…