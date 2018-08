UE arde gaz lichefiat din SUA

Din aprilie 2016, cand primul transportator american de gaz natural lichefiat (GNL) catre UE a debarcat in portul Sines din Portugalia, importurile europene de gaz natural lichefiat din SUA au crescut, pana in prezent, de la 0 la 2,8 miliarde de metri cubi. In 25 iulie, in declaratia comuna pronuntata la Washington, Jean Claude Juncker […]… [citeste mai departe]