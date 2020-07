Financial Times. Redresarea economică a Europei nu e asigurată Indicatori economici publicați vineri indica avântul prins de redresarea Europei în iulie. Indicii directorilor de achiziții (PMI) arata o reluare pronunțata a activitații atât pe continent cât și Regatul Unit: companiile britanice și cele din zona euro au raportat cea mai rapida creștere în mai bine de doi ani. Și cifrele vânzarii cu amanuntul din Regat arata ca cheltuielile din iunie au fost doar ușor în scadere fața de nivelul lor dinaintea pandemiei. Datele vin dupa alte cifre încurajatoare pentru Europa; vânzarile cu amanuntul din zona… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

