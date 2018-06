Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți diplomați americani din China au fost retrași de Statele Unite ale Americii, dupa ce aceștia au prezentat simptome similare cu cele confirmate de staff-ul diplomatic din Cuba, ceea ce a crescut ingrijorarile ca ar putea fi vorba despre un atac sonic.

- Presedintele Donald Trump amana impunerea tarifelor pe otel si aluminiu pentru Uniunea Europeana, Canada si Mexic pentru inca 30 de zile si intarzie astfel controversatele masuri comerciale cu cateva zile inainte ca o delegatie de oficiali americani sa se deplaseze in China pentru a negocia, potrivit…

- Actiunile Starbucks si-au pierdut din atractivitate in fata investitorilor cu varsta de sub 30 de ani inscrisi pe platforma de tranzactionare Robinhood, potrivit Business Insider. Tinerii au vandut cu 13% mai mult decat au cumparat inainte de anuntarea rezultatelor trimestriale de joi.…

- Rivalitatea intre Statele Unite si China pe plan mondial va marca secolul 21, iar ascensiunea politica si economica a Beijingului va genera provocari pentru Occident, informeaza cotidianul Financial Times.

- Compania japoneza SoftBank, parte dintr-un consortiu international, se afla in spatele unui plan radical in fotbal, cu scopul de a pune in miscare noi turnee finale la nivel mondial pentru FIFA, informeaza Financial Times. Proiectele ar urma sa genereze venituri de cel putin 25 de miliarde…

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Romania urca 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari, pana pe locul 52 Romania a urcat cinci locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume, clasandu-se pe locul 52 dintr-un total de 156 țari, potrivit unui raport al ONU prezentat miercuri in Vatican. Daca in clasamentul din 2017…