Financial Times: Populația Chinei se micșorează, și încă rapid​ ​Va mai aduceți aminte de Japonia în 1989?



În macroeconomie exista o zicala veche și cam uzata: &"Demografia este destinul&".



Ideea e simpla. Daca forța ta de munca poate conta pe tineri, pe marginalizați ori pe imigranți pentru a se înrola în numar mai mare decât cei care pleaca, economia ta se afla într-o situație destul de fericita. Consumul, investițiile și veniturile fiscale ar trebui în mod natural s-o stimuleze și mai mult. Gândiți-va la Regatul Unit în anii '80, când femeile au început sa intre în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

