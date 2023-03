Stiri pe aceeasi tema

- “Cumpar o salata frumoasa, untoasa, de la Florian cu 3 lei – adica cam 50 de centi – impreuna cu cateva legaturi de ceapa de primavara cu coada lunga si luxurianta; ridichi crocante, rosu aprins; patrunjel si marar, isi incepe relatarea jurnalista, precizand ca se afla la Piata Obor, cea mai mare piata…

- Directorul unei firme de publicitate din Herson, Ucraina, a fost reținut de polițiștii ucraineni deoarece ar fi creat afișe de propaganda pentru ruși in perioada in care orașul era ocupat de militari din Rusia.

- Mai mulți civili au murit in Herson și o cale ferata a fost avariata in urma bombardamentelor rusești. Bombardamentele intense din Herson s-au soldat cu patru morți in ultimele 24 de ore. Cinci atacuri au avut loc in noaptea de duminica spre luni și un civil a murit, au declarat autoritațile, potrivit…

- O persoana a fost ucisa in urma exploziei unei masini-capcana in orasul Enerhodar, ocupat de rusi, din regiunea Zaporojie, a declarat un lider prorus citat de agentia TASS, relateaza The Guardian. A car exploded in occupied #Enerhodar.As a result of the explosion one person was killed. pic.twitter.com/anXUj38XgK—…

- UPDATE 1 Trei persoane au murit si 14 au fost ranite in urma unui atac cu racheta in orasul Kostiantinivka din regiunea Donetk, sambata, potrivit autoritatilor locale. Victimele sunt doi barbati, de 33 si, respectiv, 36 de ani, precum si o femeie de 70 de ani, care fugise din Herson dupa ocuparea orasului,…

- Iluminatul festiv de pe strazile din București va fi oprit miercuri, in intervalul orar 20:00 - 21:00, in semn de solidaritate cu Ucraina, a anunțat primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan.

- Miercuri, 14 decembrie, 7 civili au fost uciși și 19 raniți in atacurile rusești pe teritoriul Ucrainei. Declarația relevanta a fost facuta de șeful adjunct al Biroului președintelui Ucrainei, Kirilo Timosenko pe Telegram , relateaza un corespondent Ukrinform. Potrivit datelor administrațiilor militare…

- Razboi in Ucraina, ziua 293. Presedintele Ucrainei a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obtinerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie.