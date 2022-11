Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin și Alexander Lukașenko ii persifleaza pe europenii care sunt forțați sa cumpere lemne de foc din cauza lipsei gazului rusesc. Ambii, insa, par sa omita faptul ca multe regiuni ale Rusiei inca folosesc lemn de foc pentru incalzire. Autoritațile ruse cheltuiesc peste 3 miliarde de ruble…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, l-a numit pe generalul de armata Serghei Surovikin la comanda grupului comun de forțe implicat in „operațiunea speciala in Ucraina”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, generalul-locotenent Igor Konașekov. Generalul Serghei Surovikin,…

- In ultimul an, starea drumurilor s-a deteriorat foarte mult in Bulgaria, penultima țara din UE și pe locul 34 din 40 de țari din Europa in ceea ce privește starea drumurilor, arata publicația bulgara 24Chasa, citata de Rador. Pe ultimul loc in UE e Romania. Clasamentul a fost realizat in urma unui raport…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 210. Vladimir Putin a anunțaat, intr-un discurs televizat, mobilizarea parțiala in contextul conflictului din Ucraina. Intr-un clip inregistrat, liderul de la Kremlin a spus ca țarile occidentale incearca sa “blocheze” independența și dezvoltarea și ca au facut din poporul…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, in cadrul unui discurs rostit la un eveniment care a marcat implinirea a 1.160 de ani de la nașterea statului rus și in care i-a laudat pe soldații care lupta in Donbas, ca este „periculos” pentru Rusia sa iși „slabeasca suveranitatea” și ca țara…

- Anunțul facut miercuri dimineața de ministrul rus al Apararii Serghei Șoigu ca Rusia va mobiliza 300.000 de rezerviști la scurt timp dupa ce Vladimir Putin ordonat mobilizarea parțiala a atras atenția asupra aritmeticii amuzante folosite de Moscova. Intr-un discurs susținut imediat dupa președintele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat "veștile bune" din regiunea nord-estica Harkov, dupa ce o aparenta contraofensiva surpriza a forțat trupele rusești sa se retraga și a determinat un oficial pro-Kremlin sa ceara evacuari, scrie CNN. Șeful administrației orașului Kupiansk, Vitaly…

- Viacheslav Volodin, 58 de ani se afla la o intalnire cu liderii autoprolamatei Republici Populare Donețk. Intre patru și șase rachete au lovit cladirea, insa președintele Dumei de Stat, Camera Inferioara a Parlamentului, a parasit biroul cu cateva minute inainte de atacul care a ucis trei persoane și…