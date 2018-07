Stiri pe aceeasi tema

- Bruxellesul a facut pregatiri pentru posibilitatea amanarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana si pentru posibila prelungire a negocierilor, arata documente citate de cotidianul britanic The Independent si publicatia germana Handelsblatt.Teoretic, Marea Britanie ar urma sa paraseasca…

- Companiile aeriene europene vor avea o tranzitie precara dupa Brexit, din cauza incertitudinilor in crestere din sectorul de profil legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Financial Times.Directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, se teme ca sustinatorii unui…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Negocierile intre Canada si Marea Britanie pe tema unui acord comercial de amploare vor incepe imediat dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma premierul Canadei, Justin Trudeau, citat de publicatia The Times.

- Negocierile intre Canada si Marea Britanie pe tema unui acord comercial de amploare vor incepe imediat dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma premierul Canadei, Justin Trudeau, citat de publicatia The Times. Justin Trudeau a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea…