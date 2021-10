Stiri pe aceeasi tema

- Romania va activa marti Mecanismul de protectie civila al Uniunii Europene Foto - arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România va activa marti Mecanismul de protectie civila al Uniunii Europene în vederea achizitionarii medicamentului tocilizumab, folosit…

- Gradinita cu Program Prelungit nr. 1, cu sediul in Carei, județul Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata, a funcției contractuale temporar vacante, de ingrijitor IM. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Alianța pentru Unirea Romanilor a cerut președintelui Klaus Iohannis sa convoace de urgența Consiliul Suprem de Aparare a Țarii pentru adoptarea de masuri ferme impotriva traficului transfrontalier ilegal de marfuri și persoane, dupa cazul avionului care a intrat ilegal in Romania, informeaza G4media…

- Unul dintre cele mai frumoase orașe din Romania, Timișoara, gazduiește cel mai mare turneu național din 2021 din Romania – VAMA Neconvențional, in noul centru cultural independent din Timișoara, Faber Community. Deschis in plina pandemie, in august 2020, spațiul Faber Community este nominalizat la premiile…

- Tanczos Barna a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca la programul Rabla sunt peste 42.000 de solicitari. “Sunt peste 39.000 de inscrieri la Rabla Clasic din partea persoanelor fizice. Sunt peste 2.000 de inscrieri la Rabla Clasic din partea persoanelor juridice. Adunate, Rabla Clasic are…

- Primul și singurul avion de pasageri construit in Romania, ROMBAC 1-11, folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceaușescu, a fost scos la licitație și s-a vandut cu 120.000 de euro. Piesa de colecție a fost salvata de la casare de un colecționar pasionat de tehnica, in cadrul evenimentului…

- Ma bucur sa vad anunțul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene in legatura cu faptul ca Romania a caștigat doua noi proiecte vizand infrațirea instituționala, unul in Republica Moldova și unul in Tunisia, in valoare totala de 2,9 milioane euro. Scrie pe pagina de socializare Dan Stoenescu, insarcinatul…

- Comisia Europeana critica Romania in ultimul Raport privind statul de drept, dupa decizia Curții Constituționale din 8 iunie, prin care a confirmat legalitatea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), in contradicție cu ce stabilise Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Raportul…