Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat MAE transmis Agerpres, forumul a inclus o dimensiune consistenta dedicata rezultatelor obtinute de Presedintia Romaniei a Consiliului Uniunii Europene in revitalizarea cooperarii regionale la Marea Neagra, cu implicarea activa a UE. "Au fost evidentiate, in acest context,…

- Cateva noutați legislative din categoria pensiilor comunitare ne-au fost comunicate in urma solicitarii redacției, de reprezentanții Casei de Pensii Salaj. In afara regulamentelor europene (care se aplica pentru Italia, Germania, Franța, Spania, Ungaria, Cipru, Belgia, Austria, etc.), la nivelul țarii…

- Peste 200 de jucatori de șah și pasionați vor participa la cel mai mare festival șahist organizat vreodata la Alba Iulia. Aflat la a 5-a editie, Openul International al Romaniei la sah atrage jucatori din India, Singapore, Armenia, Belarus, Ucraina, Moldova, Austria, Italia, Portugalia, Serbia, Bulgaria…

- Fostul președinte al Georgie, Mihail Saakashvili, a declarat intr-un interviu preluat de presa rusa ca Vladimir Putin are planuri sa anexeze Georgia, Armenia, Moldova, Belarus, și o mare parte din Ucraina pana in 2024. ”Putin are planuri sa anexeze Georgia, Armenia, Moldova, Berlarus și o mare parte…

- Fostul președinte al Georgie, Mihail Saakașvili, a declarat într-un interviu preluat de presa rusa ca Vladimir Putin are planuri sa anexeze Georgia, Armenia, Moldova, Belarus, și o mare parte din Ucraina pâna în 2024.

- Fostul președinte al Georgie, Mihail Saakashvili, a declarat intr-un interviu preluat de presa rusa ca Vladimir Putin are planuri sa anexeze Georgia, Armenia, Moldova, Belarus, și o mare parte din Ucraina pana in 2024, potrivit stirileprotv.ro”Putin are planuri sa anexeze Georgia, Armenia,…

- Aproximativ 5.400 de militari din 16 tari, prin care Romania, participa, in perioada 3 - 30 septembrie, la exercitiul multinational "Saber Junction 19" (SJ19), care se desfasoara, in cea mai mare parte, in centrele de instruire din Grefenwoehr si Hohenfels, dar si in Baza Aeriana Ramstein din Germania,…

- Rusia si Ucraina, pentru un tranzit fara întrerupere al gazelor catre UE pâna în anul 2020, nu vor trebui sa încheie un nou contract de livrare a gazelor, a anuntat duminica o sursa din cadrul sectorului energetic european, scrie Rador, citând Tass. "Kievul,…