Financial Times: Hong Kong e eșecul lui Xi Jinping Situația din Hong Kong este un coșmar pentru Xi Jinping. Președintele chinez a facut din restabilirea puterii și demnitații țarii lui tema centrala a președinției sale. Însa o parte a teritoriului suveran al Chinei s-a afundat într-o anarhie violenta, scrie Financial Times, citat de Rador.



Universitațile s-au transformat în câmpuri de batalie. Protestatarii arunca cu cocktailuri Molotov în poliție, dar par totuși sa-și mențina o doza solida de susținere din partea populației. Trupele chinezești și-au facut apariția pe strazi - însa deocamdata numai pentru

Sursa articol: hotnews.ro

