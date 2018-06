Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua partide populiste care au caștigat alegerile din Italia incearca sa ajunga la o ințelegere și sa formeze un nou guvern, iar un prim pas facut de liderii celor doua formațiuni a fost sa redacteze un document care a ajuns in spațiul public și care dezvaluie planurile prin care aceștia doresc…

- Premierul Viorica Dancila l-a demis pe Razvan Horatiu Radu din functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, locul sau fiind luat de Costin Radu Cantar, se arata intr-o decizie publicata, miercuri, in Monitorul Oficial.

- Premierul Ungariei Viktor Orban este gata sa discute despre propunerea, prezentata miercuri, la Bruxelles cu privire la accesarea fondurilor Uniunii Europene. Aceasta afirmatie a fost rostita joi, la Budapesta, de premierul ungar, ca raspuns la intrebarea ziaristilor adresata domniei sale in momentul…

- Conditia privind respectarea statului de drept Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, pune la îndoiala corectitudinea cu care sunt facute unele analize ale Comisiei Europene privind situatia din România. În contextul anuntului facut de executivul comunitar…

- Mike Pompeo, actualul director al CIA, a fost confirmat joi de Senatul american in postul de secretar de Stat, la timp sa preia doua dosare fierbinti - viitorul acordului in dosarul nuclear iranian si Coreea de Nord, cu al carei lider s-a intalnit de curand, relateaza AFP. Considerat un ”adept al…

- Statele din centrul si estul Europei , in special Ungaria si Polonia, vor plati, la propriu, un pret scump pentru problemele create in ultimul an Uniunii Europene. O schita a bugetului UE pentru perioada 2021 – 2027, vazuta de catre Financial Times , arata ca modul in care sunt alocate fondurile de…

- Bruxelles intentioneaza sa transfere zeci de miliarde de euro din fonduri europene departe de Europa Centrala si de Est, mutand banii din tari precum Polonia, Ungaria si Republica Ceha catre statele afectate de criza financiara, cum ar fi Spania si Grecia, scrie Financial Times.

- Franta si celelalte state membre ale Uniunii Europene au dreptul de a interzice sau restrange exercitarea ilegala a unei activitati de transport precum UberPOP, fara a notifica in prealabil Bruxelles-ul, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmit AFP si Reuters.