Financial Times: Fluxul de gaze din Rusia prin Ucraina s-ar putea opri anul viitor

- Rusia ar putea inchide una dintre ultimele conducte care transporta gaz rusesc spre Europa pana la sfarșitul anului viitor, cand expira contractul de furnizare al Ucrainei cu Gazprom, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galushchenko.

- Boris Nadejdin, un fost deputat liberal, a declarat pe canalul NTV deținut de compania rusa Gazprom ca președintele Vladimir Putin trebuie schimbat la urmatoarele alegeri, informeaza Newsweek.In cadrul unei discuției, Nadejdin, care s-a opus invaziei Ucrainei de catre Putin, a spus ca sub actualul…

- Deși americanii, Europa și aliații lor se bat cu pumnul in piept ca lovesc in finanțele Rusiei prin sancțiuni, acestea par sa fie doar pe hartie. Exporturile de petrol rusești au ajuns la cel mai mare nivel de la invazia Ucrainei. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei si…

- O țara europeana, care a facut parte din Uniunea Sovietica, iar in prezent este membra a NATO si a Uniunii Europene, a lansat o moneda comemorativa de 2 euro cu ”Slava Ukraini”. Monedele comemorative de 2 euro se numara printre cele mai populare prin colecționarii de profil din Europa. In cazul de fața,…

- dupa cel dedin Bahmut si din jurul acestuia au fost epicentrul razboiului din Ucraina in ultimele luni, "In prezent, inamicul si-a sporit activitatea artileriei grele si numarul de atacuri aeriene, transformand orasul in ruine", a declaral generalul Oleksandr Sirski, relateaza Reuters, citat de RADOR. El…

- Potrivit lui Zelenski, 11 persoane au murit in subsolul unei scoli cu un spatiu de mai putin de 200 m2, unde 367 din cei circa 400 de locuitori ai satului Iahidne din nordul Ucrainei au fost inchisi timp de 27 de zile in martie 2022."Toti acesti oameni stateau intr-un intuneric total, asteptand revenirea…

- Ucraina a recunoscut joi ca fortele ruse au inregistrat unele castiguri in interiorul orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul tarii, dar cu pierderi umane majore, ceea ce a slabit ofensiva Moscovei, in timp ce Kievul isi pregateste contraofensiva proprie, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.…