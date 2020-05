Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce SUA se confrunta cu probleme in aprovizionarea cu carne din cauza pandemiei de coronavirus care a impus inchiderea abatoarelor, Europa inregistreaza un surplus de carne: restaurantele nu funcționeaza, oamenii nu mai iau masa in oraș iar festivalurile sunt anulate. Oktoberfest si pietele de…

- In parc au aparut cercuri albe marcate pe gazon pentru a-i ajuta pe oameni sa se bucure de vremea frumoasa, totodata, respectand și masurile de distanțare fizica recomandate de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Oamenii "au ocupat" aceste zone, unii bucurandu-se pur și simplu…

- Experții financiari anunța vremuri grele dupa criza COVID. Conform unui raport al Comisiei Europene, citat de New York Times, statele din Uniunea Europeana vor fi lovite de cea mai mare criza economica din istorie.Proiecțiile Comisiei Europene dau o contractare a economiei la nivelul UE de 7,4% in 2020.…

- Zeci de tancuri petroliere umplute cu combustibili (benzine și cherosen), sunt ancorate in apropiere de marile hub-uri pentru depozitarea produselor petroliere din Europa, neputand sa descarce din cauza ca facilitatile terestre de depozitare sunt la capacitate maxima, pe fondul prabusirii cererii ca…

- Mii de magazine din Austria se vor redeschide marti, iar tara va fi una dintre primele din Europa care ridica restrictiile impuse de noul coronavirus. Totusi, autoritatile sustin ca pericolul nu a trecut, scrie Reuters.

- Financial Times: Marea Britanie admite ca poate lua lecții de la Germania în privința testarii în masa, în încercarea de a pune capat izolarii populației. ● Les Echos: Cum va reși Franța sa se hraneasca: fiecare sector alimentar gasește un raspuns propriu la aceasta criza. 240.000…

- Directorul executiv Michael O’Leary a declarat ca, in cel mai bun scenariu, avioanele vor ramane la sol pentru o perioada de 2-3 luni, timp in care veniturile companiei vor fi reduse substantial.Intr-un interviu acordat Financial Times, O’Leary a declarat faptul ca nimeni nu are nicio ideea…

- Toate persoanele care au ajuns in luna martie in Venezuela din Europa vor intra obligatoriu in carantina de doua saptamani, pentru a opri raspandirea noului coronavirus in tara sud-americana unde au fost confirmate doua cazuri, a anuntat sambata vicepresedinta Delcy Rodriguez intr-o alocutiune televizata,…