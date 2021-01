Financial Times: Europa i-a înmânat Chinei o victorie strategică (editorial) Pentru UE nu era momentul potrivit pentru a accepta un tratat de investiții cu Beijingul - scrie cotidianul Financial Times într-un editorial, citat de Rador.



Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, afirma ca vrea sa conduca o &"Comisie geopolitica&". Dar dna Von der Leyen a încheiat 2020 prin lansarea unui mesaj geopolitic cu adevarat groaznic - atunci când Comisia ei a aprobat un tratat de investiții UE-China.



Anul trecut China a zdrobit libertatea Hong Kongului, și-a intensificat oprimarea în Xinjiang, a ucis soldați indieni, a amenințat Taiwanul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- John Kerry, fost secretar de stat al SUA și candidatul democrat la alegerile prezidențiale din 2004, a fost numit consilier special pentru criza climatica de președintele ales Joe Biden, anunța The Guardian.Kerry va avea sarcina de „a lupta cu schimbarile climatice full-time”, potrivit…

- Oficialii republicani din Wisconsin, unde președintele SUA urmeaza sa vina vineri in campanie, spun ca hackerii au sustras 2,3 milioane de dolari dintr-un cont folosit pentru cumpararea de materiale electorale și alte servicii. Presedintele partidului de stat, Andrew Hitt, a declarat ca activitatea…

- Presedintele american, republicanul Donald Trump, si contracandidatul sau democrat Joe Biden se vor confrunta joi seara in dezbaterea finala inaintea alegerilor de la 3 noiembrie pentru Casa Alba, transmite dpa. Duelul televizat va avea loc intre orele locale 21:00-22:30 (01.00-02.30 GMT)…

- Presedintele american Donald Trump are un cont intr-o banca din China, tara in care a incercat timp de cativa ani sa faca afaceri, pozand in acelasi timp in adversar veritabil al Chinei, spre deosebire, afirma el, de rivalul sau democrat Joe Biden la alegerile din SUA, scrie New York Times (NYT),…

- Alianta Nord-Atlantica ia in considerare organizarea unui summit in martie la Bruxelles pentru a-l intampina pe noul presedinte al SUA daca alegerile americane vor fi castigate de candidatul democrat Joe Biden, afirma diplomati si oficiali, in timp ce o reuniune desfasurata in cazul realegerii liderului…

- Critici severe la adresa lui Donald Trump au fost formulate, saptamana aceasta, de senatorul republican Ben Sasse, care l-a calificat drept un lider "mediocru" si i-a prezis infrangerea la alegerile din 3 noiembrie, intr-o inregistrare facuta publica de media din SUA, informeaza, vineri, AFP., citata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca nu va participa la urmatoarea dezbatere cu candidatul democrat Joe Biden, dupa ce Comisia pentru dezbateri prezidentiale care gazduieste evenimentul a anuntat trecerea la un format online pentru a proteja sanatatea publica, relateaza dpa. ''Nu-mi…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca nu va participa la urmatoarea dezbatere cu candidatul democrat Joe Biden. Asta dupa ce Comisia pentru dezbateri prezidentiale care gazduieste evenimentul a anuntat trecerea la un format online pentru a proteja sanatatea publica, potrivit Agerpres. „Nu-mi…