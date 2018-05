Financial Times: Directorul News Corp cere verificarea companiilor online, pe fondul scandalurilor datelor private

Stiri pe aceeasi tema

- Conceptul sferei private trebuie sa fie adaptat realitatii, in era retelelor de socializare online precum Facebook, comenteaza cotidianul Financial Times, in contextul scandalului accesarii ilegale a datelor utilizatorilor de catre firma de consultanta Cambridge Analytica.

- Shopping-ul de pe internet ia amploare. Acest fenomen este tot mai intalnit, in ultima perioada de timp, și printre tinerii din Republica Moldova. Cei mai mulți dintre ei prefera sa procure atat de pe platformele naționale, cat și de pe cele din strainatate.

- Ministerul Sanatații atrage atenția populației asupra riscurilor la care se expun cei care cumpara medicamente de pe internet. Comercializarea unor medicamente neautorizate pe internet reprezinta un fenomen periculos și greu de controlat, care genereaza un risc ridicat pentru sanatatea publica. Facem…

- Desi sunt publicate trimestrial, datele privitoare la PIB nu mai ofera o imagine completa asupra activitatii economice, sustine Thomas Straubhaar, economist elvetian, profesor de relatii economice internationale la Universitatea din Hamburg, intr-o opinie publicata pe Deutsche Welle. Din…

- Guvernul polonez a scos in dezbatere publica un plan de inființare a unui sistem de pensii privat, bazat pe contribuțiile angajatorilor, inspirat de modelul american „401k”, ca parte a reformei pensiilor. Noul sistem face parte dintr-un plan mai amplu de reformare a sistemului de pensii, care presupune…

- Circa un sfert dintre utilizatorii de Internet (21%) si-au spionat fostul partener printr-un un cont online la care inca aveau acces, acest lucru fiind cauzat si de faptul ca 70% dintre cupluri isi dezvaluie parolele reciproc, reiese dintr-o cercetare globala realizata de Kaspersky Lab si Toluna in…

- O parte dintre cei care comanda produse pe internet sau telefonic din afara spatiului european fenteaza statul la plata taxelor vamale si a TVA, potrivit DIGI24. Astfel ca Fiscul a decis sa fie cu ochii pe romanii care comanda pe internet sau telefonic bunuri din tarile din afara Uniunii Europene.Citeste…