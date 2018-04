Intr-o epoca in care autocrația și corupția au pornit in marș, UE proclama cu mandrie ca ea apara democrația și statul de drept. Dar, in vreme ce mai toți cei 28 de membri ai blocului se pot lauda cu același lucru fara a roși, un putregai antidemocratic s-a instalat la periferia lui. Daca nu va fi tratata, putreziciunea se va intinde catre centru - și ar putea in cele din urma sa distruga pretenția UE de a fi o comunitate a valorilor. Cel mai evident pericol vine din Ungaria, potrivit The Financial Times , citat de Rador.