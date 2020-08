Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rege spaniol Juan Carlos se afla la hotelul exclusivist Emirates Palace din Abu Dhabi dupa ce a parasit Spania cu un avion privat luni. Acesta este implicat intr-un scandal de corupție care implica Arabia Saudita, transmite Reuters, citand ABC. ABC susține ca Juan Carlos a fost preluat din orașul…

- Ex regele Spaniei, plecat in exil voluntar, se afla in Abu Dhabi. Publicația ABC precizeaza ca dupa plecarea din Spania,insoțit de patru garzi de corp, Juan Carlos a ajuns pe aeroportul din Abu...

- Fostul rege Juan Carlos al Spaniei le-a comunicat prietenilor ca a plecat in exil doar temporar, sustine presa spaniola preluata de Reuters. ''Nu sunt in vacanta si nu parasesc Spania. Este doar o paranteza'', le-a scris el intr-un mesaj, potrivit ziarului La Vanguardia.…

- Juan Carlos, care a plecat definitiv din țara dar a cerut sa iși pastreze titlul de rege emerit al Spaniei, se afla in Republica Dominicana, la o familie bogata care deține plantații de trestie de zahar. De aici ar intenționa sa plece in alta țara, scrie presa spaniola, citata de Reuters.

- Juan Carlos, in varsta de 82 de ani, tulbura Spania cu cele mai recente acuzatii care se aduc asupra sa: 100 de milioane de dolari primiti din partea Regelui Arabiei Saudite, transferati intr-un cont offshore din Panama și donatii de milioane de euro catre amanta sa Corinna zu Sayn-Wittgenstein,…

- La sase ani dupa abdicare, fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, pare din ce in ce mai discreditat, obiect al unor anchete in Elvetia si in Spania pentru suspiciuni de coruptie si informatii calificate drept "ingrijoratoare" de catre guvernul spaniol, potrivit France Presse.

