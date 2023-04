Stiri pe aceeasi tema

- Comentariile facute pentru Financial Times de Andrii Sibiha, adjunctul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski, reprezinta cea mai explicita declarație a interesului Kievului de a discuta cu Rusia pe cai diplomatice despre viitorul peninsulei ocupate. Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre…

- Un consilier de rang inalt al presedintelui Volodimir Zelenski a declarat pentru Financial Times ca Ucraina este dispusa sa discute cu Rusia despre viitorul Crimeii, daca urmatoarea contraofensiva a forțelor ucrainene va avea succes.

- UPDATE 6:20 - Oficial al serviciilor secrete ucrainene: In prezent nu exista dovezi ca Beijingul furnizeaza arme RusieiNu exista in prezent nicio dovada ca Beijingul furnizeaza arme Rusiei, a declarat luni un oficial al serviciilor de informatii ucrainene, citat de CNN, in conditiile in care presedintele…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat intentia de a recupera peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014, scrie duminica dpa. „Este pamantul nostru. Poporul nostru. Istoria noastra”, a spus Zelenski, potrivit unei declaratii difuzate duminica. Prin recuperarea Crimeei, in Ucraina se…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski considera ca o victorie impotriva Rusiei este posibila anul acesta, in cazul in care partenerii occidentali isi respecta promisiunile in privinta ajutorului militar, relateaza AFP. "Daca partenerii isi tin cuvantul dat si respecta termenele, ne asteapta o victorie…

- Consilierul pentru Securitate Nationala din SUA Jake Sullivan a afirmat ca, desi ”nu poate prezice viitorul”, el considera ca ”Rusia a pierdut deja acest razboi” impotriva Ucrainei. Pe de alta parte, Sullivan a declarat ca avioanele de lupta F-16 – care au fost cerute de Ucraina – ”nu sunt inzestrarea…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita la frontiera sa cu Belarus chiar daca pana in prezent exista doar ”declaratii puternice” din partea vecinului sau, a afirmat miercuri, 11 ianuarie, presedintele Volodimir Zelenski, dupa o vizita in regiunea Liov, informeaza Reuters și Agerpres. Kievul a avertizat ca…