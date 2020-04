Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban transmite Partidului Popular European (PPE) - care examineaza o excludere a formatiunii sale, Fidesz, din cauza masurilor adoptate in Ungaria in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus - ca ”nu are timp de asa ceva” si ca ii este greu sa-si imagineze ca cineva are…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca, pentru a opri raspandirea noului coronavirus, are in vedere interzicerea zborurilor de pasageri dinspre Brazilia, in pofida relatiei apropiate cu omologul sau Jair Bolsonaro, scrie AFP preluat de agerpres. Donald Trump a declarat in cursul…

- Twitter a inceput sa-si puna in practica masurile mai stricte impuse in mod special pe subiectul COVID-19 cu doua nume importante: avocatul lui Donald Trump si presedintele Braziliei potrivit news.ro.Reteaua sociala a decis sa stearga o postare a lui Rudy Giuliani, fost primar al orasului…

- "Imediat dupa acest interviu o sa vorbesc la telefon cu un domn pe nume Vladimir Putin. Acesta va fi urmatorul meu apel", a spus Donald Trump, la Fox News. Presedintele american a continuat sa promoveze puterea militara a SUA și a spus ca ține liniile de comunicare deschise intre el, Vladimir Putin…

- Nimic nu e sigur in afara de moarte si taxe, spune un celebru motto american. Pe lista lucrurilor de care nu poti sa scapi poti sa adaugi acum si coronavirusul. Pentru ca Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, a fost testat pozitiv la infectia cu COVID-19. Bolsonaro este primul sef de stat in aceasta…

- O asociatie a profesorilor din Ungaria a protestat marti fata de adoptarea unei noi programe scolare despre care afirma ca a fost conceputa de partidul premierului Viktor Orban (Fidesz) in asa fel incat sa promoveze agenda nationalista a acestuia si sa limiteze libertatea academica, relateaza marti…

- Memorialul Holocaustului din Ierusalim, Yad Vashem, a publicat - fapt rar - scuze pentru "erorile" istorice aparute în filmele proiectate în cadrul ceremoniei care a marcat 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist Auschwitz, scrie AFP.În timpul evenimentului organizat…

- Miliardarul american George Soros a anuntat joi ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza impotriva "dictatorilor actuali si in devenire" si impotriva incalzirii climatice, relateaza AFP, citata de Agerpres."Supravietuirea societatilor…