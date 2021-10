Stiri pe aceeasi tema

- O criza globala de energie a devenit inevitabila, se arata intr-o analiza a CNN. Prețul gazelor naturale a crescut astronomic, la fel și costul carbunelui, iar un baril de țiței Brent ar putea depași 100 de dolari, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. Au fost inregistrare intreruperi de curent…

- China a fost singura economie majora din lume care s-a extins în 2020, dupa ce a reușit sa împiedice rapid raspândirea coronavirusul. Cu toate acestea, a doua cea mai mare economie din lume se confrunta acum cu unele provocari majore care îi îngrijoreaza pe investitori…

- Un copil al Razboiului Rece, Angela Merkel a crescut intr-o Germanie divizata, inainte de a ajunge la șefia guvernului și de a deveni o forța pe scena interna și internaționala. A guvernat o țara prospera și stabila, in vreme ce a gestionat pragmatic sau a neutralizat o serie de crize majore care amenințau…

- Yuan Renguo, fostul presedinte al celui mai important producator de bauturi spirtoase din China, Kweichow Moutai, a fost condamnat la închisoare pe viata pentru luare de mita, a anuntat joi instanta, potrivit AFP si Global Times, citate de Agerpres.Renguo (64 de ani) este acuzat ca a acceptat…

- Experții financiari internaționali au anunțat la unison ca economia Chinei va ajunge pe primul loc in lume, depașind Statele Unite, care in 2020, conduceau in topul PIB-ului nominal cu 20,81 trilioane de dolari, fața de Beijing care avea 14,86 trilioane de dolari. Acest eveniment se va produce in jurul…

- Pe langa probleme sanitare, pandemia de coronavirus lovește și comerțul internațional. Preturile mici de productie le-au oferit businessurilor chinezesti un avantaj major peste hotare, insa pandemia si tensiunile din comert incep sa afecteze canalele internationale de aprovizionare, transformand astfel…

- Epidemia COVID care a reinviat in China a ajuns și in Wuhan, primul epicentru mondial al crizei sanitare. Dupa mai bine de un an fara restricții și fara infectari, autoritațile au fost nevoite sa ia din nou masuri pentru a controla noul focar de infecție din oraș, relateaza CNN . Pentru localnici, noua…

- Criza de semiconductori de la nivel mondial afecteaza și activitatea uzinei Dacia de la Mioveni care a fost nevoita sa opreasca timp de trei zile, de luni pana miercuri, activitatea din cauza penuriei de componente electronice, relateaza Economedia . „Lipsa componentelor electronice continua sa afecteze…