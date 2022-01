Financial Times: Comisarul pe justiție amenință cu sancțiuni dacă Bucureștiul nu respectă deciziile instanțelor europene Guvernul Romaniei se plaseaza undeva la mijloc in chestiunea respectarii supremației dreptului european in fața legislației naționale, a declarat comisarul european pentru justiție, Didier Reynders pentru The Financial Times. Reynders a precizat insa ca Bruxelles-ul ar putea aplica sancțiuni Romaniei din cauza poziției ”permanente și persistente” a Curții Constituționale impotriva dreptului UE și impotriva supremației deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene. ”Am primit o reacția din partea guvernului Romaniei care spune nu, noi ne dorim sa respectam pe deplin supremația dreptului european…dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

