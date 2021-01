Financial Times: Cea mai importantă sarcină post-Trump este restaurarea instituțiilor americane S-a spus ca &"numai adevarul&" va salva democrația Americii. La care eu aș adauga și corecția &"și reconstrucția instituțiilor noastre&". Fiindca, pe lânga tot ce a mai facut el, Donald Trump a erodat grav funcționalitatea guvernului în cursul președinției sale.



De fapt, așteptarea ca toate acestea sa fie îndreptate dintr-o trasatura de condei pe 20 ianuarie, ca și cum ultimii patru ani ar fi fost doar un nefericit interregn, e greșita.



Actuala administrație a operat mai multe schimbari care pot fi dificil de anulat de catre viitoarea administrație. Unele dintre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

