- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, s-a laudat, intr-un interviu acordat jurnalistului Bob Woodward, ca SUA dețin o arma nucleara secreta despre care China și Rusia nu știu nimic, potrivit publicației Forbes.

- Consilierul national de securitate al SUA, Robert O'Brien, a declarat vineri ca China are cel mai mare program dintre tarile care vor sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa, desi nu a furnizat probe in acest sens, relateaza Reuters. "Stim ca chinezii si-au asumat cel mai activ rol",…

- Șeful Administrației americane pentru Siguranța Alimentara și Farmaceutica (FDA) a declarat ca este dispus sa treaca peste procesul normal de autorizare a vaccinului Covid-19 cat de curand posibil. Acesta a insistat insa ca nu o va face pentru a-l mulțumi pe președintele Donald Trump, potrivit Financial…

- Rusia nu poate fi readmisa in Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atat timp cat nu se rezolva problema regiunii Crimeea, anexata de Moscova in anul 2014, si conflictul separatist din estul Ucrainei, afirma ministrul german de Externe, Heiko Maas, scrie mediafax.ro.Seful diplomatiei…

- Donald Trump a evocat saptamana reintrarea Rusiei in Grupul celor mai industrializate tari din lume, dupa ce Moscova a fost exclusa din G8 in 2014, in urma anexarii Peninsulei ucrainene Crimeea. Heiko Maas declara intr-un interviu publicat in editia de luni a ziarului Rheinische Post ca nu vede vreo…

- Presedintele american Donald Trump i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, ca doreste sa evite o cursa a inarmarii costisitoare cu Rusia si China si ca spera la progrese in negocieri cu privire la controlul armamentului, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a discutat telefonic joi cu omologul sau rus Vladimir Putin despre negocierile privind controlul armelor nucleare, potrivit unei declaratii a unui purtator de cuvant al Casei Albe, informeaza AFP. "Presedintele Trump si-a reiterat speranta de a se evita o cursa a inarmarii…

- Xu Zhangrun, un profesor universitar chinez care îl critica în mod constant pe presedintele Chinei, Xi Jinping, a fost arestat preventiv, în ceea ce este cel mai nou semnal privid intoleranta Partidului Comunist fata de opozitie, informeaza Mediafax citând cotidianul Financial…