Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a condamnat, luni, cooperarea in domeniul apararii intre Coreea de Sud, SUA si Japonia, sustinand ca astfel de discutii pun in pericol relatiile cu Seulul, relateaza site-ul agentiei Yonhap, scrie mediafax.ro.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, marti, pe Paivi Pohjanheimo, ambasadorul Republicii Finlanda in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe componenta cooperarii in domeniul educatiei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, tema centrala a discutiilor…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, se va intalni vineri, 9 martie, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Agenda discutiilor cuprinde subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral, cat și…

- Revolutia in domeniul tehnologiei spatiale a facilitat lansarea de catre firme private a unor sateliti comerciali care efectueaza o serie de misiuni in jurul Terrei, dar operatiunile de acest tip risca sa genereze implicatii pentru viata privata, comenteaza cotidianul Financial Times.

- SUA sunt preocupate ca planurile UE de a strange legaturile de aparare intre membrii blocului risca sa submineze NATO ca alianta care se confrunta cu o Rusie resurgenta. "Noi nu vrem sa ajungem in situatia in care proiectele UE vor prelua cerinte sau forte... din NATO, pentru a le aduce in UE", a spus…

- Google a dezvoltat o tehnologie de inteligenta artificiala care poate diagnostica boli si afectiuni doar prin analiza unor imagini medicale, in ceea ce se dovedeste a fi prima utilizare a inteligentei artificiale in sistemul medical, potrivit Financial Times. DeepMind de la Google a analizat…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…