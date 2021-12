Financial Times: America mai este încă o țară periculoasă (editorial) Rusia și China risca sa confunde îmbufnarea publicului american cu o resemnare permanenta.



Statele Unite sub Joe Biden sunt într-un declin ireversibil și și-au pierdut voința de a se impune. Aceasta este, în esența, viziunea guvernului chinez cu privire la America zilelor noastre. Diplomații chinezi nici nu-și mai ascund disprețul fața de &"decaderea&" americana. Și, judecând dupa fanfaronada sa militara de la granițele Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin împartașește aceeași viziune - scrie cotidianul The Financial Times într-un editorial semnat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat suspectat de implicare in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, in octombrie 2018, a fost arestat marți pe aeroportul Charles de Gaulle, din Paris, in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-un zbor spre Riad, relateaza BBC și Reuters. Potrivit unor surse…

- Rusia expulzeaza mai mulți diplomați americani, ca raspuns la decizia recenta a Washingtonului de a cere plecarea a 27 de diplomați ruși. Autoritațile ruse au ordonat personalului ambasadei SUA care se afla la Moscova de mai mult de trei ani sa se intoarca acasa pana la 31 ianuarie 2022.”Noi (…) intentionam…

- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a spus ca campania de defaimare, care a durat cea mai mare parte a conducerii sale, a impiedicat Washingtonul și Moscova sa-și imbunatațeasca relațiile. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire la un interviu cu fostul șef al…

- Servicul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de antivacciniști, coordonata din interiorul Rusiei, care se folosea de mesajele impotriva vaccinului pentru Covid-19 cu scopul de destabiliza ordinea sociala și politica pentru a putea acapara puterea in mai multe regiuni ucrainene, potrivit…

- O lipsa a informațiilor de calitate ridicata privind cercul interior al președintelui chinez Xi Jinping provoaca frustrari în rândul administrației Biden care are dificultați în a prognoza urmatorii pași ai Beijingului, potrivit unei analize facute de agenția Bloomberg dupa consultarea…

- Dupa mai mult de 30 de ani de la invazia irakiana, Kuweitul continua sa primeasca reparatii de razboi din partea Bagdadului, care i-a virat recent 490 de milioane de dolari (422 de milioane de euro), a anuntat ambasada irakiana din aceasta mica tara din Golf, informeaza marti AFP. "Irakul…

- E un concept care continua sa fie repetat de mai multe saptamâni: si anume faptul ca modul în care noul guvern german va decide sa stabileasca relațiile cu China ar putea schimba echilibrul geopolitic global, comenteaza marți postul Euronews, citat de Rador.Era Merkel, care s-a încheiat…

- Generalul Colin Powell, fost secretar de stat al SUA și șef de stat major al armatei americane, a murit din cauza complicațiilor provocate de Covid-19. ”Noi am pierdut un soț, un tata, un bunic remarcabil și iubitor și un mare american”, se precizeaza intr-un comunicat. Colin Powell a fost primul afro-american…