- Ziarul aminteste ca Washingtonul a avertizat in mod repetat despre riscul unor sanctiuni secundare impotriva acelor tari care vor ajuta Rusia sa ocoleasca masurile restrictive impuse impotriva acesteia de tarile occidentale.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat ca livrarile de gaze rusesti catre Turcia vor fi platite in ruble, a informat sambata presa turca. "Un aspect pozitiv al vizitei noastre la Soci este acordul nostru cu dl Putin privind rubla. Daca Dumnezeu permite, schimburile noastre in ruble vor asigura…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a anunțat miercuri ca intenționeaza sa vorbeasca cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina, in urma cu mai bine de cinci luni, informeaza CNN și Reuters . Șeful diplomației americane a precizat ca…

- Posibila apropiere dintre Turcia și Rusia va avea un efect redus asupra procesului de admitere a Finlandei și Suediei la NATO, a declarat președintele finlandez Sauli Niinisto. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Serghei Lavrov, 72 de ani, ministrul rus de externe, a parasit mai devreme summitul G20 din Insula Bali, Indonezia, deranjat de criticile repetate aduse, in cadrul reuniunii, de liderii occidentali din cauza invadarii Ucrainei, relateaza site-ului canalului tv France24. Annalea Baerbock, șefa diplomației…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a mers miercuri in Iran, a relatat televiziunea de stat iraniana, in contextul in care puterile mondiale si Teheranul se lupta pentru a revigora pactul nuclear din 2015, iar negocierile sunt in impas.

- Companiilor din intreaga lume li se interzice acum intretinerea, repararea si utilizarea in alt mod a pieselor sau echipamentelor din SUA pentru a deservi flota Belavia, potrivit unui ordin al Departamentului pentru Comert emis impotriva companiei aeriene. Belavia a incalcat reglementarile SUA zburand…

- Washingtonul este ingrijorat de utilizarea excesiva a sancțiunilor impotriva Rusiei. Așa a declarat prim-adjunctul secretarului Trezoreriei Adewale Adeyemo, citat de RIA Novosti. „Numai in Statele Unite, am impus o mie de sancțiuni impotriva structurilor și persoanelor fizice din Rusia”, a spus oficialul.…