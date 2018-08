Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toate ziarele de miercuri dedica ample articole scuzelor Papei Francisc legate de scandalul pedofiliei. The Guardian titreaza chiar: Cum indraznește papa sa le ceara catolicilor de rand sa ispașeasca pentru abuzarea copiilor? Alte subiecte țin de impactul inteligenței artificiale asupra joburilor…

- Dividende-record. 500 de miliarde de dolari au fost acordate in lume in trimestrul II, titreaza ediția printata a cotidianului Les Echos de marți. Germania- un loc minunat pentru spalarea banilor, scriu germanii de la Handelsblatt. E drept, aceeași Germanie care e pentru al treilea an consecutiv pe…

- Inundațiile teribile din India, haosul din Venezuela, bancile chineze care sunt obligate de banca lor centrala sa creasca volumul creditelor și sa-i sprijine pe exportatori, acestea sunt subiectele primelor pagini din presa straina de luni. Francezii publica un text despre concurența furnizorilor de…

- Moartea Arethei Franklin și evoluția lirei turcești sunt de gasit pe prima pagina a tuturor cotidienelor importante. Presa din SUA mai scrie despre eliminarea taxelor pentru mediciniștii de la New York University, germanii despre viitoarea (și demult așteptata) lege a imigrației, francezii despre cum…

- Presa europeana deschide miercuri in general cu subiecte legate de criza Turciei, creșterea ușoara a economiei europene in ansamblu, groaznicul accident din Italia, unde un pod s-a prabușit provocand moartea a peste 35 de oameni- aceastea sunt ingrijorarile principale, urmate de subiecte proprii fiecarei…

- Presa europeana deschide marți in general cu subiecte legate de criza Turciei- aceasta e ingrijorarea principala, urmata de subiecte proprii fiecarei țari. Francezii scriu despre Parcoursup (noua lege privind inscrierea in invațamantul superior), germanii despre implicațiile locale ale scandalului Monsanto,…

- 12 state partenere, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii, transmit autoritatilor romane un mesaj comun prin care cer sa nu fie slabit statul de drept prin modificarea Codurilor penale si de procedura.