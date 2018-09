LES ECHOS: Cel mai mare IFN britanic intra in faliment.● LE MONDE: La Chemnitz, banuiala de blat intre autoritați și extremiști. ● THE DAILY TELEGRAPH: Boris Johnson: "Scandalul Brexitului nu este despre unde am greșit, ci despre ceea ce nu am incercat". ● FINANCIAL TIMES: Noi proteste in Rusia impotriva reformei pensiilor. ● HANDELSBLATT: Criza valutelor de pe piețele emergente alimenteaza teama de contagiune a economiei globale. ● MAGYAR HIRLAP: "Alegerile pentru Parlamentul European vor fi batalia grupurilor pro-migratie si anti-migratie". Lectura placuta!